KOSGEB Yeşil Sanayiye Yoğun Destek Sunuyor

KOSGEB’İN DESTEK BAŞVURULARI ARTIYOR

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler, yeşil sanayi ile enerji verimliliği alanında yoğun bir destek talebi aldıklarını ifade etti. Özbekler, “2024 yılında çıkmış olduğumuz çağrıda yaklaşık 200’e yakın işletmeyi destekledik. 200 işletmeye kabul edilen projeler kapsamında yaklaşık 800 milyon TL’ye yakın ödeme yapacağız” dedi.

2024 YILINDA BAŞARILI DÖNÜŞÜM

2024 yılı itibarıyla bir dönüşüm yaşandığını vurgulayan KOSGEB Kayseri İl Müdürü, desteklerin artık daha sade ve anlaşılır bir formatta sunulduğunu belirtti. Özbekler, “Arkadaşlarımız Perşembe günleri işletme ziyaretleri gerçekleştiriyorlar. KOBİ’lerin yerine gitmiş oluyoruz. Onların taleplerini, nasıl bir destek istediklerini kendilerinden dinlemiş oluyoruz.” dedi. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü olarak 2024 yılında yaklaşık 400 milyon TL’ye yakın bir destek ödemesi yaptıklarını da ekledi.

2030 yılında gerçekleştirilecek projelerle birlikte kabul edilen projelerin toplam değeri yaklaşık 800 milyon TL olduğunu belirten Özbekler, “Ödeme 0 faizli şekilde gerçekleşecek. Bunun şu ana kadar yaklaşık 200 milyon TL’sini ödedik. 2025 yılında da projeler devam ettikçe geri kalan kısımlarını ödemiş olacağız.” ifadelerini kullandı. 2024 yılını Kayseri İl Müdürlüğü olarak oldukça başarılı bir şekilde geçirdiklerini, özellikle yeşil sanayi desteğinde Türkiye genelinde ön sıralarda yer aldıklarını sözlerine ekledi. Kayseri sanayicilerinden yoğun bir talep olduğunu da kaydeden Özbekler, “Buda bizi oldukça memnun ediyor. Umarım 2025 yılını da başarılı bir şekilde tamamlarız.” şeklinde konuştu.