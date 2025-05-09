Köşk Başçayır Okulu’nda Bahar Etkinliği Yapıldı

KÖŞK BAŞÇAYIR İLK VE ORTAOKULU’NDAN BAHAR KUTLAMASI

Köşk Başçayır İlk ve Ortaokulu’nda, öğrenci ve öğretmenler baharın gelişini okul bahçesinde gerçekleştirdikleri “Hoşgeldin Bahar” sabah kahvaltısı etkinliği ile kutladı. Okul bahçesinde yapılan etkinliğe, öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Köşk Başçayır İlk ve Ortaokul Müdürü Bahattin Akaydın, etkinlikle ilgili şu sözleri söyledi: “Bugün ‘Hoşgeldin Bahar’ dedik, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle hep birlikte kahvaltı yaparak yeni güne başladık.”