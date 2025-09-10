Haberler

Köşk Jandarma Ekipleri Hırsızlık Önlemekte

JANDARMA EKİPLERİ ÜRÜN HIRSIZLIĞINA KARŞI ALARMDA

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri, tarımsal ürün hırsızlığını önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı, Karatepe, Kızılcaköy, Ilıdağ, Gökkiriş, Kıran, Cumayanı, Sarıçam ve Ahatlar Mahalleleri’nde özellikle incir hırsızlığını önlemek için çeşitli faaliyetler düzenledi.

ÇİFTÇİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Söz konusu faaliyetler kapsamında, tarlada çalışan vatandaşlar ve üretici çiftçilere ürün hırsızlığına karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgi verildi. Jandarma ekipleri, tarım alanlarında güvenliği artırmak için tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesinin önemini vurguladı.

Tatvan’da 4 Göçmen, 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'daki jandarma operasyonunda 4 Afgan kaçak göçmen ve bu kişilerin organizatörleri yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

