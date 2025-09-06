Köşk Kurtuluş Yılı Coşkuyla Kutlandı

DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN COŞKUSU

Köşk ilçesinin düşman işgalinden kurtulmasının 103. yılı, Kent Meydanı’nda ilçe yöneticileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla dikkat çekici bir şekilde kutlandı. Aydın’ın Köşk ilçesinde düzenlenen bu anlamlı kutlama programı kapsamında, tören öncesinde Atatürk Anıtı’na Köşk Kaymakamı Hasan Taş tarafından çelenk bırakıldı. Saygı duruşunun ardından ise İstiklal Marşı okundu.

KUTLAMAYA GÖSTERİLEN İLGİ

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği bu etkinlikte, yapılan konuşmalar ve okunan şiirlerin ardından halk oyunları gösterisi ile coşku daha da arttı. 6 Eylül Kurtuluş Günü kutlama programına, 59. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Köşk Kaymakamı Hasan Taş, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, Köşk İlçe Sağlık Müdürü M. Fatih Göçmen, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal, Köşk İlçe Malmüdürü Hetem Erkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş ve Köşk Ziraat Odası Başkanı Levent Güler gibi yetkililer katıldı. Ayrıca, Köşk Esnaf Odası Başkanı Vek. Kemal Aydın, Köşk Atilla Koç Halk Kütüphanesi Müdürü Emre Durmaz, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş bu kutlamalarda yer aldı.