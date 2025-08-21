Köşk Muhtarları Genel Tarım Sayımı Bilgilendirildi

KÖŞK İLÇESİNDE GENEL TARIM SAYIMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde gerçekleştirilecek Genel Tarım Sayımı kapsamında Köşk ilçesinde muhtarlar bilgilendiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinesinde sürdürülen bu sayım çalışmaları çerçevesinde, Köşk ilçesindeki mahalle muhtarlarına yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

TOPLANTI DETAYLARI VE SUNUMUN İÇERİĞİ

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda, 1 Temmuz’da başlayan sayım süreci ile ilgili bilgiler paylaşıldı. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü’nde görevli uzman teknik personel, sayımın kapsamı, hedefleri ve uygulama süreçleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen sayımın uygulama esasları da toplantıda ele alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, toplantının amacı olarak Türkiye’nin tarımsal varlıklarını güncel verilerle tespit ederek tarım politikalarının daha sağlam bir temele oturtulması gerektiği belirtildi. Ayrıca muhtarların bu süreçteki katkılarının önemi de vurgulandı.

MÜDÜRLÜK PERSONELİ VE MUHTARLARIN KATILIMI

Toplantıya Köşk İlçe Tarım ve Orman İl Müdürü Veysel Ali Ünal ile müdürlük personeli de katılarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Veysel Ali Ünal, “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz konferans salonunda Genel Tarım Sayımı Muhtarlarımızı Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ederiz” diyerek toplantının önemine değindi.