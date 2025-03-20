Köşk MYO Öğrencileri Huzurevini Ziyaret Etti

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI ZİYARET

Aydın’ın Köşk ilçesinde, üniversite öğrencileri ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersi doğrultusunda huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Köşk Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, Köşk Gençlik Merkezi desteği ile anlamlı bir etkinlik düzenledi. Yaşlılar Haftası dolayısıyla yapılan bu etkinlikte, öğrenciler huzurevini ziyaret ederek oradaki yaşlılarla bir araya geldi.

HUZUREVİ SAKİNLERİYLE SOHBET

Huzurevinde kalan yaşlılarla sıcak bir sohbet ortamı kuran öğrenciler, hazırladıkları ikramlar ve hediyeleri takdim etti. Bunun yanı sıra, huzurevi sakinlerinin hayat tecrübelerini dinleyerek, onlarla anlamlı anlar geçirdi. Köşk Meslek Yüksek Okulu’ndan yapılan açıklamada, “Köşk MYO öğrencilerinin gerçekleştirdiği bu etkinlik, toplumda sosyal sorumluluk bilincinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gönüllülük çalışmaları dersi çerçevesinde düzenlenen ziyaret, öğrencilerin sosyal duyarlıklarını geliştirmeleri açısından büyük önem taşıyor” denildi.

TOPLUMSAL DUYARLILIK VE GÖNÜLLÜLÜK

Bu etkinlik, özellikle gençlerin sosyal sorumluluk konularında daha bilinçli hale gelmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Öğrenciler, bu tür gönüllü çalışmalarla sadece huzurevi sakinlerine moral vermekle kalmayıp, aynı zamanda kendi toplumsal duyarlılıklarını da artırmayı hedefliyor.