Köşk’te 19 Sürücüye Ceza Kesildi

TRAFAİK KURALLARINA UYMAYANLAR CEZA ALDI

Aydın’ın Köşk ilçesinde yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen 19 sürücü ceza almaktan kurtulamadı. Bu denetim sırasında toplamda 25 bin TL para cezası uygulandı.

DENETİMLER SÜRECEK

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek ile trafik kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla Köşk ilçesinde denetimler gerçekleştirdi. Köşk-Başçayır Mahalle Yolu ve Köşk Ödemiş İl Yolunda ‘Şok Trafik Uygulaması’ yapan jandarma ekipleri, 299 aracın ve 239 şahsın kontrolünü sağladı. Kurallara uymadığı belirlenen 19 sürücüye toplamda 25 bin TL trafik cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı, yol kullanıcılarının emniyet ve güvenliği için denetimlerin sürdürüleceğini açıkladı.