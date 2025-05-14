Köşk’te Jandarma 22 Sürücüye Cezası Kesti

JANDARMA EKİPLERİNDEN ŞOK TRAFİK UYGULAMASI

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok trafik uygulamasında 22 sürücüye toplamda 45 bin lira idari para cezası kesildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek için Köşk-Başçayır Mahalle yolu üzerinde iki aşamalı bir denetim düzenledi.

UYGULAMA DETAYLARI

Şok trafik uygulamasında 238 araç ve 139 şahıs kontrol edildi. Bu denetim sonucunda, 22 sürücüye 45 bin TL tutarında trafik idari para cezası uygulandı. Edinilen bilgilere göre, yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik denetimlerinin sürdürüleceği bildirildi.