Köşk’te Jandarma, 450 Kişiyi Bilgilendirdi

ETKİNLİKTE BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Aydın’ın Köşk ilçesinde gerçekleşen Gencer Bayramı’na katılan jandarma ekipleri, 450 vatandaşa yönelik “Mutlu Aile, Mutlu Kadın, Mutlu Toplum, Mutlu Gelecek” mottosuyla bilgilendirme etkinliği düzenledi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, 2 Nisan 2025 tarihinde Köşk ilçesindeki Akçaköy Mahallesi’nde yapılan etkinlikte, bayramları mutlulukla kutlamak ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla geleneksel olarak her bayramda gerçekleştirilen festivale katıldı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER

Festival kapsamında, yaklaşık 450 vatandaşın katıldığı etkinlikte, jandarma ekipleri Ramazan Bayramı’nı kutlayarak “Mutlu Aile, Mutlu Kadın, Mutlu Toplum, Mutlu Gelecek” temasını vurgulayarak bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Ayrıca, etkinlikte çocuklara bayrak ve bayram şekeri dağıtılarak, durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşürler verildi.