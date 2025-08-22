Köşk’te Jandarma Denetimleri Sıklaştı

KÖŞK İLÇESİNDE TRAFİK DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI

Aydın’ın köy ve araç yoğunluğu ile bilinen ilçelerinden biri olan Köşk’te, jandarma ekipleri trafik ve asayiş kontrol işlemlerini artırdı. Aydın ile İzmir Ödemiş arasında en kısa bağlantı yolunun geçtiği Köşk-Ödemiş Yolu, Başçayır Kavaşağı’nda jandarma tarafından denetim yapıldı.

DENETİMLERİN AMACI GÜVENLİĞİ ARTIRMAK

Bu denetimler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı ve trafik kazalarının önlenmesi, ölüm ve yaralanma olaylarının minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor. Denetimler sırasında 65 araç ve 91 kişinin sorgulaması yapıldı. Ayrıca, Köşk’ün önemli mekanları dolayısıyla yaz aylarında artan trafik yoğunluğuna dikkat çeken sakinler, jandarmanın uygulamalarına devam etmesini gerektiğini ifade etti.