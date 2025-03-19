Köşk’te Kaçak Kazıya Suçüstü Baskın

KAÇAK KAZI YAPAN ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Aydın’ın Köşk ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanunu’na Muhalefet” suçu işleyen şahıslara yönelik düzenlediği operasyonları sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, Başçayır Mahallesi Asar mevkiinde M.S., S.K., F.A., H.S., K.A., A.S., C.Y. ve L.A. isimli şüpheliler, kaçak kazı yaptıkları sırada yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelilerle birlikte, 1 adet 16-30 hilti, 1 adet jeneratör, 2 adet hilti ucu, 1 adet el dedektörü, 5 adet 1.5 litre boş pet şişe, 1 adet 2.5 litre boş pet şişe, 1 adet el testeresi, 1 adet nacak, 4 çift iş eldiveni, 4 adet maske, 3 adet 10 metre uzunluğunda ip ve 1 adet 15 metre uzunluğunda uzatma kablosu gibi malzemeler ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. Bu operasyon, yasadışı kazı faaliyetlerinin önlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.