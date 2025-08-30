Haberler

Köşk’te Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

TUTUKLAMA İLE SONUÇLANAN OPERASYON

Aydın’ın Köşk ilçesinde, kestane bahçesinde kenevir yetiştiren bir kişi jandarmadan kaçamadı. Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti üzerine bir operasyon gerçekleştirdi.

KENEVEZ BİTKİSİ VE UYUŞTURUCU MADDELER BULUNDU

Elde edilen bilgilere göre, R.A. isimli şüpheli şahısın Gökkiriş Mahallesi’ndeki kestane bahçesinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi. Yapılan aramada bin 300 gram kubar esrar, 71 kök kenevir bitkisi ve 50 metre sulama hortumu bulundu.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Yakalanan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

