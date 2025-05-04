Köşk’te Trafik Denetimi Yapıldı

DENETİME TABİ TUTULAN SÜRÜCÜLER

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarına uymayan 6 sürücü ceza almaktan kurtulamadı. Trafik kazalarının neden olduğu ölüm ve yaralanmaları azaltmak ile kurallara uymayanları belirlemek amacıyla Efeler Trafik Jandarması ve Hamidiye Otoyol Jandarma Timi tarafından Köşk-Başçayır Mahalle Yolu’nda ”Şok” trafik uygulaması uygulandı.

Yapılan denetimlerde toplamda 153 araç ve 172 şahıs kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 6 sürücü ceza alırken, 3 aracın trafikten men edildiği görüldü. Ayrıca, 1 sürücünün ehliyetine el konuldu. Kural tanımayan sürücülere uygulanan toplam trafik cezası ise 28 bin 338 TL olarak belirlendi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği bilgisi alındı. Bu tür uygulamaların, trafik güvenliğinin artırılması ve kurallara uyulmasının sağlanması açısından önemli olduğu vurgulandı.