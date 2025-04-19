Köşk’te Trafik Denetimi Yapıldı

TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın’ın Köşk ilçesinde, trafik kurallarına uymayan 6 sürücü ceza almaktan kurtulamadı; ayrıca 2 araç da trafikten men edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Köşk ilçesi Ödemiş il yolunda kapsamlı bir trafik denetimi yapıldı.

CEZALAR VE UYGULAMALAR

Gerçekleştirilen denetimde 101 araç ve 121 kişi kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 6 sürücüye toplamda 10 bin 651 TL’lik trafik idari para cezası verildi. Denetim sırasında 2 araç ise trafikten men edildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, trafik denetimlerinin sürdürüleceği bildirildi.