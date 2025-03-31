Köşk’te Trafik Kazası: 4 Yaralı

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Aydın’ın Köşk ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, bunların 2’si bebek. Kaza, akşam saatlerinde Ovaköy Kavşağı’nda ortaya çıktı. Edinilen bilgiler doğrultusunda, bir otomobil ile yumurta taşıyan ticari araç kavşak içinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç savruldu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza bildirilmesi üzerine hemen bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 4 kişi, 2’si bebek olmak üzere, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.