Köşk’te Trafik Uygulaması Yapıldı

TRAFİK UYGULAMALARI SONUCUNDA CAYDIRICI CEZALAR VERİLDİ

Aydın’ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen ‘Şok’ trafik uygulaması neticesinde toplam 44 sürücüye cezai işlem yapıldı. Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla Köşk-Ödemiş İl yolunda bu uygulamayı hayata geçirdi.

DENETİMLERDE YOĞUN SORGULAMA YAPILDI

Denetimlerin sonucunda 102 şahsın ve 162 aracın sorgusu gerçekleştirildi. Kurallara uymadığı belirlenen 44 sürücüye cezai işlem uygulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına bu tür denetim ve kontrollerin aralıksız şekilde devam edeceği bilgisi verildi.