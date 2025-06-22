Köşk’te Uyuşturucu Kullanımından 5 Yıl

JANDARMA ŞÜPHE ÜZERİNE ARAÇ DURDURDU

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli davranışlar sergileyen bir aracı durdurdu. Gece saat 02.50 sıralarında, Aydın-Denizli Karayolu üzerindeki Yavuzköy Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, sürücü S.Ş. (24) sağlık kurumunda yapılan test sonucunda uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Durum üzerine trafik jandarma ekipleri, aracı detaylı bir şekilde inceledi.

Sürücü S.Ş.’nin ehliyetine toplamda 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Buna göre, S.Ş.’nin 5 yıl süreyle ehliyetine el konulmasının yanı sıra, bir yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmasından dolayı da ek olarak 2 ay daha ehliyetine el konuldu. Ayrıca, S.Ş. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde toplamda 86 bin 196 TL tutarında idari para cezası da uygulandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

S.Ş. hakkında, “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmak” suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, bu tür denetimlerin devam edeceğini duyurdu.