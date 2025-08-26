Haberler

Köşk’te Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Aydın’ın Köşk ilçesinde bulunan zeytinlik alanda meydana gelen yangın, hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Başçayır Mahallesi’nde, nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekibi gönderildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 2 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale yapıldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonucunda 2 hektarlık bir alanın zarar gördüğü belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Zabıta Ekipleri Denetimler Gerçekleştirdi

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, otobüs terminali ve marketlerde denetim yaptı. Dilencilik önlemleri alırken, marketlerin hijyen ve ruhsat durumlarını kontrol etti.
Haberler

Darren Aronofsky’nin “Suçüstü” Yılında Vizyona Girecek

'Suçüstü' filmi, New York'un karanlık sokaklarında Hank Thompson'un gangsterlerle dolu bir maceraya atılışını ele alıyor. Basın gösteriminde eleştirmenler, mizah ve şiddeti ustaca harmanladığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.