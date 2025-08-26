Köşk’te Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Aydın’ın Köşk ilçesinde bulunan zeytinlik alanda meydana gelen yangın, hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Başçayır Mahallesi’nde, nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekibi gönderildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 2 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale yapıldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonucunda 2 hektarlık bir alanın zarar gördüğü belirtildi.