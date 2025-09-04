Haberler

Köşk’te Zeytinlikte Yangın Çıktı

GECE SAATLERİNDE YANGIN MEYDANA GELDİ

Aydın’ın Köşk ilçesinde zeytinlik alanda gece geç saatlerde bir yangın çıktı. Köşk Ilıdağ Mahallesi Kapız mevkiindeki zeytinlikte, saat 03.00 civarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın oluştu.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı ve yangınla ilgili incelemeler başlatıldı.

