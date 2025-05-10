Kosmos-482, 1972’de düştü

VENÜS’Ü KEŞFİ AMACIYLA YOLCULUK

Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS), Venüs’ü keşfetmek için 1972 yılında fırlatılan ve uzun zamandır işlevsiz durumda olan Sovyet Uzay Aracı Kosmos-482’nin, Dünya atmosferine girerek Hint Okyanusu’na düştüğünü açıkladı. Bu uzay aracı, Sovyetler Birliği tarafından 1972 yılında uzaya gönderilmişti ve 50 yıl süren yörüngesindeki yolculuğunu tamamladı.

UZAY ARACININ DÜŞÜŞÜ

ROSCOSMOS, Kosmos-482’nin yerel saatle 09.24’te atmosferin yoğun katmanlarına girdiğini, Andaman Adası’nın yaklaşık 560 km batısında ve Endonezya’nın başkenti Jakarta’nın batısında Hint Okyanusu’na düştüğünü bildirdi. Uzay aracının inişinin, Rusya’nın Dünya’ya yakın uzayda tehlikeli durumlar için kurduğu otomatik uyarı sistemi tarafından yakından izlendiğini belirtti.

HEDEFİNE ULAŞAMAYAN UZAY ARACI

Kosmos-482, 1972 yılında aynı amaca ulaşmak için fırlatılmasına rağmen, üst kademe sisteminde yaşanan bir arıza nedeni ile hedefine ulaşamadı ve yüksek eliptik bir yörüngede Dünya etrafında kaldı. Uzay aracı son 50 yıl boyunca alçalan bir yörüngede yer yüzüne yaklaşma sürecindeydi.

NASA’DAN BELİRSİZLİK AÇIKLAMASI

Rus araştırmacı Nathan Eismont, 20 Nisan’da Kosmos-482’nin Dünya atmosferine gireceğini ve neredeyse tamamen yanacağını duyurmuştu. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise daha önce yapılan açıklamada, “Kosmos-482’nin potansiyel yeniden giriş rotasının çoğu Pasifik, Atlantik ve Hint Okyanusları üzerinde olsa da, Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya veya Avustralya’nın bazı bölgeleri üzerinden de yeniden girebilir. Yeniden girişe kadar belirsizlik oldukça büyük olacak” uyarısında bulunmuştu.