Kosmos 482, Hint Okyanusu’na Düştü

KOSMOS 482 UZAY ARACININ YERİNE DÜŞMESİ

1970’li yıllarda Venüs’e iniş yapmak amacıyla fırlatılan Sovyet yapımı ‘Kosmos 482’ adlı uzay aracı, Hint Okyanusu’na düştü. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, “Kosmos 482 uzay aracı yörüngeden çıktı ve okyanusa düştü. Uzmanların hesaplamalarına göre, cihaz Moskova saatiyle 09.24’te Orta Andaman Adası’nın 560 kilometre batısında atmosferin yoğun katmanlarına girdi ve Hint Okyanusu’na düştü” ifadelerine yer verildi.

KOSMOS 482’NİN TEKNİK ARIZALARI VE DÜŞÜŞÜ

Venüs’ü incelemek amacıyla fırlatılan Kosmos 482, teknik arızalar sebebiyle yıllarca Dünya’nın yüksek eliptik yörüngesinde kalmıştı. Uzay aracının, atmosfere girişinin ardından büyük oranda yanarak parçalandığı duyuruldu. Roscosmos yetkilileri, düşüşün Otomatik Uyarı Sistemi tarafından izlendiğini ve herhangi bir tehlike oluşturmadığını aktardı.