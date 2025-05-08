Kosmos 482, Türkiye’ye düşebilir

KOZMOS 482’NİN DÜŞÜŞ ZAMANI VE YERİ

Sovyetler Birliği tarafından 31 Mart 1972’de uzaya fırlatılan Kosmos 482’nin, 8-14 Mayıs tarihleri arasında Dünya’ya düşmesi bekleniyor. Bilim insanlarının değerlendirmelerine göre, bu aracın düşme ihtimali yüksek olan bölgeler arasında Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya’nın yanı sıra Güneydoğu Avrupa da bulunuyor. Peki, Kosmos 482 Türkiye’ye düşecek mi? Rus uzay aracı hangi bölgeye düşecek?

UZMANLARIN DEĞERLENDİRMELERİ

1972 yılında uzaya gönderilen Kosmos 482’nin, 8-14 Mayıs tarihlerinde Dünya’ya iniş yapacağı öngörülüyor. Bilim insanlarının BBC Türkçe’ye verdiği bilgiye göre, Türkiye bu potansiyel düşüş alanları arasında yer alıyor. BBC’nin Rusça servisine açıklama yapan bir uzman, aracın yerleşim bölgelerine düşme riski taşıdığını belirtiyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre, modül belirtilen tarihler arasında düşme ihtimali taşıyor. Yapılan hesaplamalara göre, Mısır, Suriye, Türkiye ve Azerbaycan gibi bölgelerde yeryüzüne düşme olasılığı yüksek.

MODÜLÜN DÜŞME HIZI VE ETKİSİ

Yaklaşık 242 kilometre hızla düşmesi beklenen modül, yaklaşık 1,1–1,2 megajoule (MJ) enerji patlaması yaratacak. Bu değer, birkaç yüz gram TNT ile eş değer bir enerji sağlıyor. Ayrıca, Venüs’ün zorlu atmosfer koşullarına dayanacak şekilde üretildiğinden, modülün atmosferde tamamen yanmadan yeryüzüne ulaşması mümkün olabiliyor. Ancak düşüşün kesin yeri ve zamanı hala belirsiz kalıyor.