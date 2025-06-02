Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Srebrenitsa Annelerine Madalya Verdi

KOSOVA CUMHURBAŞKANI’NDAN ANNESELERİNE MADALYA

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 1995’te gerçekleşen soykırımda ailelerini kaybeden annelere Cumhurbaşkanlığı Liyakat Madalyası takdim etti. 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kadın, Barış ve Güvenlik Forumu, Cumhurbaşkanı Osmani’nin himayesinde Kosova’nın başkenti Priştine’de başladı. Osmani, forumda yaptığı açıklamada, Srebrenitsa’nın dünyanın kolektif bilincini sarsan bir trajedinin simgesi olduğunu ancak hâlâ hak ettiği adaleti bulamadığını vurguladı.

KAYIPLARIN ARDINDAKİ ACILAR

Kosova’da da aynı saldırgan tarafından benzer soykırımlar işlendiğine dikkat çeken Osmani, “Savaştan bu yana 20 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, Kosova ve Bosna Hersek’ten binlerce kişi hâlâ kayıp. Annelerin sevdikleri için yas tutacağı bir mezar yok, sadece her gün insanın içine işleyen bir sessizlikleri var.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, Liyakat Madalyası’nı Kosova halkı adına verdiklerini belirterek, Srebrenitsa annelerinin “annelik sevgisinden doğan gücün ilham kaynağı ve sembolü” olduğunu dile getirdi.

Forumda bulunan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Srebrenitsa annelerinin Kosova’da madalya almasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu kadınlar insanlığın en büyük acısını ve ıstırabını yaşadılar ancak bunu adalet, hafıza ve barış için bir güce dönüştürdüler.” dedi. Madalyalarını Osmani’den alan Srebrenitsa anneleri, dünyaya gerçeği sunduklarını ve yaşanan soykırımın unutulmaması gerekliliğini vurguladı.

KADINLARIN GELECEĞİ İÇİN POLİTİKALAR BELİRLENECEK

Yaklaşık 45 ülkeden 1000’den fazla davetlinin katıldığı forumda, 3 gün boyunca kadın ve kız çocuklarının artan iklim güvenliği tehditleri karşısında daha güvenli hareket edebilmeleri için gereken politika ve araçların belirlenmesi ele alınacak. Srebrenitsa’da 11 Temmuz 1995 tarihinde Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen işgal sırasında başlarına neler geldiğine dair detaylar da hatırlatıldı.

SREBRENİTSA’DA YAŞANAN TRAJEDİ

Srebrenitsa’da, 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda ve farklı yerlerde katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü. Savaşın ardından kayıpları bulma çalışmaları sırasında toplu mezarlarda cesetlerin kimlikleri tespit ediliyor ve her yıl 11 Temmuz’da Potoçari Anıt Mezarlığı’nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Aradan 30 yıl geçmesine rağmen, 1000’den fazla soykırım kurbanının cesedine hâlâ ulaşılamadı.