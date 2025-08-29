Kosova’da 30 Ağustos resepsiyonu düzenlendi

KOSOVA’DA ZAFER BAYRAMI RESEPSİYONU

Kosova’nın başkenti Priştine’de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla anlamlı bir resepsiyon gerçekleştirildi. Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı’nın ev sahipliğinde yapılan etkinlik, Büyükelçilik rezidansında düzenlendi. Resepsiyona, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı Fidan Brina Jılta, milletvekilleri, belediye başkanları, Türk ve yerel kurumların temsilcileri, NATO’nun Kosova Barış Gücü (KFOR) temsilcileri ile çok sayıda diplomat ve davetli katıldı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesajı okundu. Büyükelçi Angılı, konuşmasında barışın önemini vurguladı ve Türk diplomasisinin temel sloganı olan “Yurtta sulh, dünyada sulh” ifadesine dikkat çekti. Türkiye’nin bağımsız, demokratik ve egemen bir Kosova’nın Balkanlar’da uzun vadeli istikrar için bir tehdit değil, aksine bir güvence olduğuna inandığını dile getirdi.

TÜRKİYE’DEN KOSOVA’YA DESTEK VURGUSU

Büyükelçi Angılı, “Türkiye, Kosova’nın güçlü bir devlet inşasında her zaman destekçisi olacaktır. Bağımsızlık savaşımız ve devlet kurma sürecimiz, Kosova’ya bu açıdan yardım etme çabalarımıza rehberlik edecektir” dedi. Türkiye’nin, Kosova’nın uluslararası alanda daha da güçlenmesine yardımcı olabileceğini belirten Angılı, iki ülke arasındaki dostluğun ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.