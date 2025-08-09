Kosova’da Filistin İçin Gösteri Düzenlendi

KOSOVA’DA GAZZE PROTESTOSU

Kosova’nın başkenti Priştine’de, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ve işgali kalıcı hale getirme kararına yönelik protesto düzenlendi. Gösteri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleştirildi ve her yaş grubundan yüzlerce Kosovalı, Priştine’nin merkezindeki Rahibe Teresa Meydanı’nda toplandı.

FİLİSTİN BAYRAKLARI VE SLOGANLAR

Göstericiler, ellerinde taşıdıkları Filistin bayrakları ile “Filistin’e özgürlük” ve “Gazze’ye özgürlük” gibi sloganlar attı. Ayrıca, alanda “Biz insanlığın yanındayız, soykırımı durdurun”, “Size öldürmek yetmedi mi, şimdi de açlık mı? Filistin’e özgürlük!”, “Gazze’deki çocuklara yönelik terörü durdurun” ve “Gazze, dünyanın ve insanlığın utancını gösteriyor” yazılı pankartlar da dikkat çekti.

Gösteri sırasında kurulan alanda, Gazze halkının yaşadığı acıları gösteren bir ekran yer aldı. Bu noktada birçok kişinin duygusal anlar yaşadığı görüldü. Yapılan konuşmalarda ise, Gazze’deki duruma dikkat çekilerek, çocukların mağdur olduğu durumlarda sessiz kalınmaması gerektiği vurgulandı. Meydanda büyük bir Filistin bayrağı açılırken, etrafında Gazze’de hayatını kaybeden ve açlık nedeniyle aşırı zayıflayan kişilerin fotoğrafları ile bayrağın üzerine oyuncaklar yerleştirildi.

OLAYSIZ BİR SONUÇ

Gösteri, yaklaşık 1 saat sürdü ve olaysız bir şekilde sona erdi.