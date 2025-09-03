Kosova’da “Güneşin Karanlığında” Galası Gerçekleşti

GALADA KONUŞMALAR YAPILDI

Yönetmen Haktan Özkan’ın yönettiği ve Canan Yılmaz’ın idari koordinatörlüğünü üstlendiği “Güneşin Karanlığında Kosova” filminin galası, Kanyon AVM Paribu Cineverse’de gerçekleştirildi. Aksiyon, dram ve politik gerilim unsurlarını barındıran film, Balkanlar’ın ruhunu, tarihi dokusunu ve Anadolu’nun hikayelerini izleyiciye sunuyor. Başrollerinde Gökhan Tunalıgil, Ayhan Krüezi ve Ebru Taşçı’nın yer aldığı filmde, Türk ajanlarının Balkanlar’da çıkabilecek büyük bir savaşı önlemek için verdikleri mücadele aktarılıyor. Kosova’daki sorunları ele almayı amaçlıyor.

Yönetmenin Açıklamaları

Galada basın mensuplarına konuşan yönetmen Haktan Özkan, filmi çekme nedenlerini anlatarak, “Biz burada güzel bir çocukluk yaşadık. Gökhan’ın anlattığı çocukluk hikayeleri benim içime sinmedi ve buradaki o Sırp vatandaşlarına, Sırplara karşı ve orada zulüm eden birçok gruba karşı bir tepki vermek istedik. Aslında arkadaşım için yaptığım bir film olmuş oldu. Yaklaşık 8-9 ay gibi bir sürede filmimizi yaptık. Ekip arkadaşlarımız çok özveriyle çalıştı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.” dedi. Soydaşlarıyla birlikte çalışmanın kendisi için çok onur verici olduğunu vurgulayan Özkan, “Biz Kosovalıyız. Bizim bu projeyi yapmamızın en kıymetli yanı buydu aslında. Oradaki sorunları dile getirmek. Bir Kosovalı olarak bu problemleri çözüme nasıl varacağını, varabileceği yolunda bir mesaj vermek. Umarım izleyenler de güzel bir filmi izlemiş olurlar.” değerlendirmesini yaptı.

Oyuncuların Duyguları

Oyuncu Gökhan Tunalıgil, Kosovalı olduğunu ve orada doğup büyüdüğünü belirterek, “Türkiye’ye geldim, diş hekimi oldum. Daha sonra sinema oyunculuğuna evrildim. Kendi topraklarım için böyle bir projeyi ortaya koymak gerçekten benim için büyük bir onur. Oranın dertlerini, acılarını biliyorum. 2023’te hiç istemediğimiz bir olay yaşandı Kosova’da. Orada NATO güçleri olmasına rağmen o saldırı, ayaklanmalar bastırılamadı. Burada devreye Türkiye girdi ve oradaki her şey bastırıldı, barış sağlanmış oldu. Filmde bu konuları işliyoruz.” dedi. Çekimlerin Kosova, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Türkiye’de yapıldığını aktaran Tunalıgil, “Çocukluğumun savaş döneminde kaldığım bölgede filmi çekmek çok farklı duygular yaşattı bana. Profesyonel oyuncularla çalışmak hem kalite katıyor hem de seyirciye aktarmamız gereken duyguları sahnede çok daha kolay yapabiliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Proje Hakkında Ekstra Bilgiler

Oyuncu Ayhan Işık ise iki yıl önce rol teklifini aldığını belirterek, “Çok değerli bir proje. Benim üç ayımı geçti bu filmde. Dragan karakterini canlandırdım. Ben bir Türk evladıyım, Türk insanı olarak Dragan gibi bir Sırp karakterini, psikopat bir karaktere can vermek biraz beni zorlamadı desem yalan olur. Ama güzel bir proje çıktı sonunda. Çok güzel bir ekiple aile ortamında bir ekip çalışması yaptık.” şeklinde görüş bildirdi. Filmde ayrıca Ümit Acar, Müge Ulusoy, Bora Sivri, Ali Düşenkalkar ve Sonay Buş gibi isimler de rol alıyor. Yapımcılığını Çiçek Yapım’ın üstlendiği filmin Türkiye dağıtımını ise CJ ENM gerçekleştiriyor.