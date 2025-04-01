Kosova’da Postaneye El Bombalı Saldırı

VELİMİŞ OLAYDAN DETAYLAR

Kosova polisinin yaptığı açıklamaya göre, dün gece Zveçan’daki Kosova Postanesi’ne iki el bombası atıldığı doğrulandı. Olayda bir el bombası patladı, diğeri ise polis ekiplerince güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildi.

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Yetkililer, patlamanın ardından herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığını, sadece postanede maddi hasar oluştuğunu bildirdi. Kosova polisi, bu saldırıyı şiddetle kınayarak, faillerin tespitine yardımcı olmak için işbirliği çağrısı yaptı.

YENİ DÜZENLEME VE GEÇİCİ DURUM

Kosova’nın kuzeyindeki Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde faaliyet gösteren Sırbistan Postanesi’ne ait 9 şube, geçtiğimiz yıl Kosova makamlarının gerçekleştirdiği operasyonla kapatıldı. Bu şubelerin yerine yakın dönemde Kosova Postanesi’nin şubeleri hizmet vermeye başladı.