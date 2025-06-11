Kosova Hükümeti, ABD ile İş Birliği Yapıyor

KOSOVA HÜKÜMETİ GÖÇMENLERİ KABUL ETMEYE HAZIR

Kosova hükümeti, ABD’nin sınır dışı edeceği 50 göçmenin geçici olarak kabul edilmesi konusunda iş birliğine açık olduğunu açıkladı. Kosova Hükümeti Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “ABD’nin üçüncü ülke vatandaşlarının kabulü ve geçici olarak yerleştirilmesi talebine ilişkin, Kosova’nın belirlenen şartlar çerçevesinde iş birliği yapabileceği” vurgulandı.

GÖÇMENLERİN EV SAHİPLİĞİ YAPILACAK

Açıklamada, “Göçmenlerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerinin kolaylaştırılması için Kosova’nın bir yıl boyunca 50 kişiye kadar ev sahipliği yapabileceği” bilgisi verildi. Hükümetin, “hukuk devleti ve kamu düzeniyle ilgili belirli kriterleri karşılayan bireyleri önerilen bir listeden seçme imkanıyla bu sürece katılmaya hazır olduğunu” ifade ettiği belirtildi.