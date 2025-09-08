Haberler

Kosova İsveç Maçı EXXEN’den İzlenir

Kosova İsveç Maçını Nereden İzleyebilirsiniz?

Kosova ve İsveç takımları arasındaki maçın heyecanını canlı yayın ile ekran başında yaşamak isteyenler için arayış sürüyor. “Kosova İsveç maçı canlı izle” araştırmaları yapan futbolseverler, detayları öğrenmek için haberimize başvuruyor.

Kosova İsveç Maçını Canlı Yayınla İzleme İmkanı

Kosova ve İsveç maçını canlı olarak izlemek için EXXEN platformuna üye olmanız gerekiyor. “Kosova İsveç maçını canlı izle” keyfini bu platform üzerinden çıkarabilirsiniz. Maç, bu akşam saat 21.45’te başlayacak ve Pristina’daki Stadiumi Fadil Vokrri Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. İyi seyirler dileriz.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Anne Ve Oğlu Yaralandı

Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki oğlu bir minibüsün çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Haberler

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla küresel farkındalık yaratmayı amaçladıklarını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.