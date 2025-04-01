Kosova Postanesine El Bombalı Saldırı

POLİS AÇIKLAMASI

Kosova polisinin verdiği bilgiye göre, Zveçan’daki Kosova Postanesi’ne dün gece iki el bombası atılması olayı doğrulandı. Olay sırasında bir el bombası patlarken, diğer el bombası polis ekiplerince güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildi.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Yetkililer, patlamanın sonucunda herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığını, yalnızca postanede maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Kosova polisi, bu şiddet eylemini kınayarak, faillerin tespitine yardımcı olmak için işbirliği çağrısında bulundu.

KOSOVA’DA SIRP POSTANELERİ KAPATILMIŞTI

Kosova’nın kuzeyindeki Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde faaliyet gösteren Sırbistan Postanesi’ne ait dokuz şube, geçtiğimiz yıl Kosova makamları tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla kapatıldı. Bu şubelerin yerine, yakın zamanda Kosova Postanesi’nin şubeleri hizmet vermeye başladı.