Kosova’ya Temsilcilik Verildi, Yayılacak

DÜNYA YAKIN SAVUNMA FEDERASYONU KOSOVA’DA TEMSİLCİLİK AÇTI

Dünya Yakın Savunma Federasyonu (WDATF), Türklerin geliştirdiği yakın savunma sistemini tüm dünyaya tanıtmak amacısıyla Kosova’da temsilcilik açtı. Federasyon, dünya genelindeki temsilcilik sayısını artırarak, bu sistemi yayma çalışmalarına hız veriyor. Dünya Yakın Savunma Federasyon Başkanı ve sistemin yaratıcısı 10. Dan İbrahim Aktürk ile Başkan Vekili Oğuzhan Aktürk, düzenledikleri seminerlerle farklı ülkelerde bilgilendirmelerde bulunuyorlar. Aktürk, “Kurmuş olduğumuz sistem, teknik açıdan diğer sistemlerden ayıran özellikleriyle takdir görüyor. Bu sistemin amacı, bir veya birden fazla kişinin teçhizatsız veya teçhizatlı saldırılarına karşı, saldırganın ve çevredeki kimsenin zarar görmemesini sağlamak. Sistemi yayarak gelecek nesillere yeni bir şeyler bırakmayı hedefliyoruz” dedi. Kosova’da ikamet eden Mustafa Kemal Aktürk’e ülke temsilciliği verildiği belirtiliyor.

Dünya Yakın Savunma Federasyonu’nun Avrupa Temsilcisi Sifu Nihat Atamtürk, Avrupa’da temsilcilik verilmeyen ülke kalmayacağına dair sözler söyleyerek, “Çok yoğun bir şekilde faaliyetler ve organizasyonlar devam ediyor. Avrupa’da bakanlıkla bağlantı kurmak için girişimlerde bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.

KOSOVA’DA YAKIN SAVUNMA SİSTEMİNİ TANITMAK İSTEDİ

Uzun yıllar boyunca Türkiye ve Kosova’da uzak doğu sporları ile yakın savunma sistemleri üzerine çalışmalar yapan Mustafa Kemal Aktürk, “Yakın savunma sisteminin mucidi ve Türkiye’deki ilk spor hocam İbrahim Aktürk’tür. Herkesin rahatlıkla öğrenebileceği ve büyük fayda sağlayacağı bir sistem olduğu için burada temsil etmek istedim. Kosova’daki vatandaşlar ve kolluk kuvvetleri için bu sistemi öğretmek adına sporcu arkadaşlarımla iletişime geçtim. İbrahim Aktürk ve Oğuzhan Aktürk ile istişare ederek Kosova ülke temsilciliği görevini üstlenmiş durumdayım” şeklinde ifade etti.