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Kosovalılar Derneği Genel Kurulu Sonuçlandı

GENEL KURUL GERÇEKLEŞTİ

Bafra Kosovalılar Derneği’nin Olağan Genel Kurulu başarıyla yapıldı. Genel kurulda, mevcut başkan Cem Dere yeniden seçilerek göreve devam etti. Dernek binasında düzenlenen genel kurulda, üyelerin oylarıyla tekrar başkanlığa getirilen Cem Dere, yeni dönemde kültürel, ticari, eğitim, sanat, sosyal sorumluluk ve yardım projelerine daha fazla önem vereceklerini açıkladı.

HİZMETLERİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIYACAKLAR

“Derneğimizin faaliyetlerini bir adım daha ileriye taşıyacak” diyen Dere, üyelerin desteği sayesinde daha fazla başarı elde etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Daha sonra kendisine destek veren tüm üyelere ve gönüllülere teşekkür ederek yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti.

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