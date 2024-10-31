Kostümle Köprüde Koşan İki Şüpheli Yakalandı

OLAYIN DETAYLARI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bugün yaşanan bir olayda, kostüm giymiş bir kişinin köprü üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde koştuğu anlar sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Görüntülerin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti ve kostümle koşan kişinin E.C.E. olduğu, köprüye ulaşımını sağlayan kişinin ise S.K. olduğu belirlendi. Her iki şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EMNİYET AÇIKLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “S.K. isimli şahsın, kostümlü vaziyette köprü üzerinde yaya olarak koşan E.C.E.’yi video kaydına aldığı sırada trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlenmiş, şahıslar aynı gün görevlilerce yakalanmıştır” bilgisi verildi. Açıklamada, şüpheli S.K.’ya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun, “Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek” maddesinden 1,380 lira idari para cezası uygulandığı, E.C.E.’ye ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun, “Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri” maddesinden 690 lira ceza kesildiği ifade edildi.