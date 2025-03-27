Koşucu, Zaferini Erken Kutlayınca İkinciliğe Düştü

İLGİNÇ ANLARIN YAŞANDIĞI YARI MARATON

Geçtiğimiz Pazar günü, Çin’in Chongqing kentinde düzenlenen yarı maratonda ilginç bir olay yaşandı. Yarışın birincisi olma yolunda olan Xiao Fen isimli kadın koşucu, bitiş çizgisine yaklaşırken zafer kutlaması yapmaya başladı. Ancak bu an, onun beklenmedik bir sürprizle karşılaşmasına neden oldu. Bitiş çizgisine yaklaştığı sırada kutlamaya başlayan Xiao, hızını düşürdü ve arkasından gelen rakibi Gan Zhifang, bu durumu değerlendirerek son anda onu geçmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Yarışın son anlarına dair görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda, Gan’ın bitiş çizgisini ilk geçen kişi olarak zafer çığlığı attığı anlar net bir şekilde görünmekte. Olay sonrası yerel basına açıklama yapan Xiao, “Zafer şampanyasını çok erken açtım. Bitiş çizgisini geçmeden kutlama yaparak hata ettim” şeklinde konuştu. Bununla birlikte, kişi kendisi için bir başarı olarak gördüğü kişisel en iyi derecesini elde ettiği için ikinci sırayı kazanmasından memnun olduğunu ifade etti.

15.000 KİŞİLİK KATILIM

Bu yarı maratona toplamda 15.000’den fazla koşucu katıldı. Bu katılımcıların 8.000’i amatör yarışçılardan oluşuyor. Ayrıca, organizasyon Nisan ayında Pekin’de düzenlenecek olan insansı robotların da gerçek koşucularla birlikte yarıştırılacağı etkinliğin ön gösterimi olarak kabul edildi. Bu olay, sporda zafer kutlamalarının erken yapılmasının risklerini gösteren çarpıcı bir örnek olmayı başardı.