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Koşukavak: “Her Yer Deplasman Boluspor’a”

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MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Boluspor’un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Erzurumspor FK ile oynanan ve 0-0 berabere biten müsabakanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koşukavak, “Çok kötü bir puan kaybettik. Bence kazanabileceğimiz bir maçtı” şeklinde konuştu. Sahada yaşanan stat problemlerine de değinen Koşukavak, “Artık Boluspor’a her yer deplasman. Bunun da üstesinden geleceğiz” dedi.

TAKIMIN PERFORMANSI

Koşukavak, “Oyuncularım bugün yüksek konsantrasyon gösterdi” diyerek, takımının müsabakadaki performansını vurguladı. “Dün Gençlerbirliği’nin kazanmasıyla Erzurum’un kazanmak isteyeceğini çok iyi biliyorduk” ifadesini kullanarak, rakiplerinin motivasyonun farkında olduklarını belirtti. Aynı zamanda, “Savunma ve hücum anlamında çok iyi devam ettiğimizi düşünüyorum” dedi. Erzurumspor’un güçlü özelliklerine de dikkat çeken Koşukavak, “Duran top pozisyonları üreten bir takım. 19 gol atmışlar duran toptan. Taktiksel detaylar açısından çok iyi hazırlandık” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

HAKEMİN ETKİSİ VE SONUÇ

Koşukavak, maçın hakeminin oyun yönetimini eleştirerek, “Hakem arkadaşlar oyuna girme konusunda iyi değillerdi” dedi. Babacar’ın 88’inci dakikada gol atma fırsatını kaçırdığını hatırlatarak, “Çok ürettik ama golü bulamadık” ifadesinde bulundu. Ayrıca, Erzurumspor’un hücum içerisindeki etkinliğini engellediklerini söyleyerek, “Tamamen oyunun kontrolü bizdeydi” şeklinde sözlerini sürdürdü. Koşukavak, hiç kuşku yoktur ki “Çok kötü bir puan kaybettik. Bence kazanabileceğimiz bir maçtı” dedi.

– ANKARA

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