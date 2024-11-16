Kötü Hava Koşulları İçin Uyarı! Meteoroloji Raporları Açıklandı

HAVA DURUMUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Kar yağışları, gök gürültülü sağanaklar ve fırtınalar ülkede etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun (Erzincan ve Şırnak hariç) ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yer yer yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı yaşanabilir. Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz’in yanı sıra Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerinde pus ve yer yer sis oluşması öngörülüyor. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların Akdeniz bölgesi dışında 2-3 derece daha düşeceğini belirtti.

SICAKLIKTA DEĞİŞİKLİKLER

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, güney kesimlerde ise 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden eserken, ülkenin güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli yağış olabileceğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL VE DİĞER ŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yerel kuvvetli yağışların özellikle İzmir, Manisa ve Aydın’ın batısı ile Muğla’nın kıyı ilçelerinde, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in kuzey ilçelerinde görülmesini bekliyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, doğu Anadolu ile Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay’ın kıyısında sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklık, Akdeniz dışında 2-3 derece düşecek. Rüzgar ise Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli esiyor.

İstanbul’da hava 10-15°C, İzmir’de yer yer kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı ve 10-16°C, Ankara ve Edirne’de bulutlu ve 6-12°C, Antalya’deki hava öğleden sonra sağanak yağışlı ve akşam yerel kuvvetli 15-22°C olması bekleniyor.

BÖLGELERDE BEKLENEN HAVA DURUMU

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri genel itibarıyla parçalı ve çok bulutlu geçerken, kıyı kesimlerinde yer yer sağanak yağış görülecek. İç Anadolu genelinin de aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz kıyılarında yerel kuvvetli yağış ihtimali var.

Doğu Anadolu’da ise bölge genelinde yağışlar bekleniyor, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı olabiliyor. Güneydoğu Anadolu’da bölgenin kuzey ve batısında aralıklı sağanak yağmur görülecek. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bu yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtiliyor.