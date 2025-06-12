Kötü Koku Gelen Evde Çöp Bulundu

KÖTÜ KOKU TESPİTİ VE İHLAÇ EDİLEN HAYVANLAR

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Orta Mahalle 209 Sokak’ta yer alan bir evden gelen kötü koku, vatandaşların dikkatini çekti. Durumun bildirilmesi üzerine, A.D.’ye ait olduğu belirlenen evde, Efeler Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri bir araya gelerek hızlı bir müdahalede bulundu. Ekipler çilingir yardımıyla kapıyı açtıktan sonra, evde gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda toplamda 4 kamyon çöp çıkarıldı ve 12 kedi ile 3 kaplumbağa kurtarıldı.

HAYVANLARIN KORUNMASI VE SAHİPLENME SÜRECİ

Kurtarılan kediler, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç tarafından sahiplenildi. Kaplumbağalar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olay sırasında A.D. ve oğlu E.D.’nin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Jale Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın daha önce de yaşandığını belirterek, “Yaklaşık 8 ay önce aynı evden 1’i ölü 17 kedi ve 3 köpek çıkarıldı” dedi.

SAĞLIK RİSKLERİ VE YETKİLİ KURULUŞLARA BAŞVURU

Jale Koç, “İçeriye girmekte zorlanıyoruz.” diyerek, hayvanların sağlığının yanı sıra insan sağlığına da ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti. Koç, “Endişe edilecek halde görüntüler var. Bu kişilerin bir an önce tedavi olması gerekiyor. 7- 8 ay sonra tekrar aynı manzaralarla karşılaşma riskimiz var. İçeride 10’dan fazla kedi var. Çıkarabildiğimiz kadarını çıkardık.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Kaplumbağaların sağlık durumları kontrol edildikten sonra doğaya salınacağı bilgisi paylaşıldı.