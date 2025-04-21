Kötü Koku, Hamile Kadın Cinayeti: 28 Yaşında

APARTMANDA AĞIR KOKU KAYNAĞI BELİRLENDİ

Kastamonu’da meydana gelen trajik olay, apartmanı saran kötü kokunun ihbar edilmesiyle ortaya çıktı. 28 yaşındaki hamile bir kadının cesedi, itfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında bulundu. Olay, İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi’ndeki bir apartmanda gerçekleşiyor. Vatandaşlardan gelen ihbarla olay yerine giden ekipler, kötü kokunun kaynağını bulmak için eve girdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

İtfaiye ekipleri, apartman dairesine girdiklerinde hamile bir kadının cesediyle karşılaştı. Hemen ardından polis ve sağlık görevlileri, olay yerinde incelemelere başladı. Yapılan araştırmalar neticesinde cesedin 28 yaşındaki hamile Elif Civil’e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil’in vücudunda bıçak izleri bulunurken, 10 gün önce bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

CENAZE MORGUNDA

Ekiplerin olayla ilgili yaptığı çalışmaların ardından Elif Civil’in cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna götürüldü. Olay hakkında soruşturma başlatıldı ve yetkililer, cinayetin nedenlerini ve failini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu korkunç olay, apartmanda yaşayan vatandaşlar arasında da büyük bir şok etkisi yarattı.