Kötü Koku, Kemi̇kler Kaldı: Cesi̇t Gidiyor

YETİŞEMEYEN YARDIM ÇAĞRISI

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan bir apartmanda yaşayanlar, yaklaşık bir ay süresince rahatsız edici bir koku hâkim olduğu için 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbarlar üzerine ilgili bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

UZUN SÜREDİR KAYIPTI

Zemin kattaki dairede yalnız yaşamış olan Irak uyruklu 60 yaşlarındaki Adil Abdul Maher Muhsin’in evine giren ekipler, şahsın yaklaşık 1,5-2 ay önce yaşamını yitirdiğini tespit etti.

CENAZE ARAŞTIRMASI DEVAM EDİYOR

Yapılan ilk incelemelerde yaşlı adamdan geriye sadece kemikler kaldığı görüldü. Cenaze, gerekli otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildi. Ayrıca, olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.