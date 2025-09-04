Kötü Koku Panik Yarattı, İnceleme Yapıldı

KÖTÜ KOKU PANİK YARATTI

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evden yayılan kötü koku, çevre sakinlerinde panik yarattı. Yapılan incelemelerde, ev sahibinin 3 günlüğüne Kuşadası’na gittiği ve buzdolabındaki etlerin bozulması sonucu koku oluştuğu belirlendi. Olay, akşam saat 18.30 civarında Efeler ilçesi 203 sokakta gerçekleşti. Bir evden kötü bir kokunun gelmesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, ev sahibine ait olan Hikmet Korkmaz’ın evine balkondan girmeyi tercih etti. İtfaiye ekipleri, evde yaptıkları inceleme sonucunda kötü kokunun kaynağının buzdolabında bozulmuş etler olduğu tespit edildi. Öte yandan, ev sahibinin Kuşadası’nda olduğunu öğrenen kardeşi, etlerin koktuğunu dile getirerek kapının kırılmaması için uzun süre ikna etmeye çalıştı.