Kötü Koku Üzerine Ekipler İhbar Aldı

KÖTÜ KOKU İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN EKİPLER

Konya’nın Karatay ilçesindeki bir sitede meydana gelen olayda, kötü koku ihbarı üzerine gelen ekipler, girdikleri evde 81 yaşındaki bir adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Aynı evde yatalak hasta olarak yaşayan eşinin de hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

KOMŞULARI YARDIM İSTEDİ

Olay, Akabe Mahallesi Serkan Sokak’ta yaşandı. Evden gelen kötü kokuları fark eden komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ileterek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, evde 81 yaşındaki Hasan Tahsin Özkağnıcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

YATALAK HASTA EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonrasında, hayati tehlikesi olan yatalak hasta A.Ö. Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Hasan Tahsin Özkağnıcı’nın cenazesi Konya Adli Tıp Morgu’na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.