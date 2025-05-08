Kouvola’da Yeni Veri Merkezi Kurulacak

KOULOVA BELEDİYESİ KİLİT BİR YATIRIMI KUTLADI

Finlandiya’nın güneydoğusundaki Kouvola Belediyesi, TikTok’un bölgede yeni bir veri merkezi kurma kararını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Çarşamba günü yapılan açıklamada, bu projenin hem yerel hem de ulusal düzeyde ekonomik faaliyetleri önemli ölçüde canlandırabilecek “büyük bir yatırım” olduğu belirtildi. Yetkililer, özellikle bu yatırımın bölgedeki ekonomik ve stratejik faydalarına dikkat çekti.

VERİ MERKEZİ İNŞAATI VE İSTİHDAM YARATMA POTANSİYELİ

Kouvola’da inşası süren veri merkezi, 34.000 metrekarelik bir alana kurulacak. İlk aşamanın tamamlanması için yaklaşık 1,5 yıl süre öngörülüyor. Kouvola’nın mali işler müdürü Hellevi Kunnas, projenin yaklaşık 300 yeni istihdam yaratacağını ve kentin belediye vergi gelirlerinden yılda yaklaşık 800.000 euro (912.000 ABD doları) kazanç elde edeceğini tahmin ediyor. Yapılan açıklamada, bu projenin sadece Kouvola’nın değil, genel olarak Finlandiya’nın veri merkezi operasyonları için cazip bir lokasyon olmasına katkıda bulunacağı ifade edildi.

ALTYAPI İYİLEŞTİRİLECEK VE TEKNOLOJİ GELİŞECEK

Bunun yanı sıra, projenin destekleyici altyapının gelişimini hızlandırması ve ülkenin bilişim teknolojisi yeteneklerini geliştirerek, Kouvola’nın ve genel olarak Finlandiya’nın konumunu güçlendireceği belirtiliyor. Kouvola belediyesine bağlı Koria köyünde inşa edilecek olan veri merkezi, Finlandiyalı gayrimenkul yatırım firması HyperCo tarafından geliştirilecek. Proje için toplamda 1 milyar euro yatırım yapılacak ve bu tesis, TikTok’un Avrupa altyapısının kritik bir parçası olarak hizmet edecek.

TIKTOK’UN PROJEYE VERDİĞİ ÖNEM

TikTok, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Proje, Avrupa’daki 175 milyonluk güçlü topluluğumuza sektör lideri veri koruması sağlayan, 12 milyar euro değerindeki Project Clover adlı girişimimizde önemli bir yere sahiptir” ifadesini kullandı. TikTok ayrıca, Finlandiya’nın Kouvola’nın güçlü dijital altyapısı, temiz enerji seçenekleri ve yüksek vasıflı teknoloji uzmanlarıyla şirketin büyümesinin bir sonraki aşaması için ideal bir ortam sunduğunu vurguladı.