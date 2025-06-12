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Kovaçayır’da ÇED Toplantısı İptal Edildi

TOPLANTI GERÇEKLEŞEMEDİ

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Kovaçayır köyünde, Eti Bakır A.Ş. tarafından yapılmak istenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, halkın yoğun tepkisi nedeniyle iptal edildi. Protestolar sırasında resmi bir tutanak tutuldu ve bu sebeple toplantı yapılamadı. ÇED süreci kapsamında planlanan toplantı için projeye ilişkin firma yetkilileri, güvenlik önlemleri altında bölgeye geldi.

PROTESTOLAR YOĞUNLAŞTI

Bölgedeki 500’den fazla vatandaş, toplantıyı alkış ve ıslıklarla protesto etti. Protestocular, konuşmacıların konuşmasına izin vermedi. Toplantının gerçekleştirileceği alanda güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ve jandarma ekipleri, durumu yönetmeye çalıştı. Eski Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu’nun da katıldığı bu etkinlikte, bazı vatandaşlar Topçu’ya tepki gösterdi ve bu esnada zaman zaman tartışmalar yaşandı.

TUTANAK TUTULDU

Şirket yetkilileri, tutanak tutulması konusundaki ısrarların ardından araçlarına binerek alandan ayrıldı. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu kendi aralarında tutanağa dökme kararı aldı. Protesto eylemi, yerel halkın çevresel konulardaki duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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