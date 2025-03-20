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Kovacic Transferi İçin Fenerbahçe Harekete Geçti

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇİYOR

Premier Lig takımlarından Manchester City’den ayrılmasına hazırlanan Mateo Kovacic için Fenerbahçe yönetimi önemli adımlar atıyor. İngiliz basınına göre, gelecek sezonda Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın kadrosunda yer almayacak olan Kovacic’in transferi için gereken çalışmalar hızlanıyor.

KOVACİC İÇİN TOPLANTI YAPILACAK

Fenerbahçe yönetimi, Türkiye’de liglerin sona ermesinin ardından Kovacic ile ilgili bir toplantı gerçekleştirecek. Hem kulüp hem de oyuncuyla doğrudan irtibat kurup resmi teklif sunmayı planlayan yönetim, piyasa değeri 25 milyon Euro olarak belirlenen oyuncu için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.

LİVAKOVIC’TEN DESTEK

Mateo Kovacic, Hırvatistan Milli Takımı’ndan arkadaşı Livakovic’in desteğinden yararlanacak. 108 kez milli formayı giymiş olan Kovacic ile yakın dost olan Livakovic, oyuncuya Türkiye ve Fenerbahçe hakkında önemli bilgilendirmelerde bulunacak. Bu durum, Fenerbahçe’nin Kovacic’i kadrosuna katma şansını artırıyor.

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