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Kovada Gölü’nde Kaçak Av Operasyonu

GİZLİ AVCILIK DENETİMİ

Isparta su ürünleri kontrol ekipleri, Kovada Gölü’nde gerçekleştirilen gece denetiminde yasadışı avcılıkla ilgili önemli bir operasyona imza attı. 30-31 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen bu denetimde, kaçak avcılıkta kullanılan ve sahipsiz olan bin 200 metre uzunluğundaki uzatma ağına el konuldu.

AĞA EL KONULDU

Denetim sırasında yakalanan sazan balıkları, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yapılan işlemler sonrası canlı olarak göle geri bırakıldı. Yetkililer, kaçak avcılıkla mücadele konusunda kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti. Bu tür denetimlerle birlikte su ürünleri kaynaklarının korunması amaçlanıyor.

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