Kovada Gölü’nde Yangın Kontrol Altında

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, Kovada Gölü çevresinde meydana gelen orman yangınına, yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa süre içinde kontrol sağlandı. Gece saatlerinde çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye gönderilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, karadan yapılan müdahale ile büyümeden önlendi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın, gece görüşlü termal dron kullanılarak yürütülen organizasyonla tamamen kontrol altına alındı. Yangın sonrası ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin profesyonel müdahalesi, yangının daha fazla yayılmasını önlemiş oldu.