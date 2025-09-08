Kovalamaca, Motosikletli Polisten Kaçtı

KOVALAMACA FİLM GİBİ GEÇTİ

Karaman’da ‘dur’ çağrısına uymayan bir motosikletlinin, polisle yaşadığı kovalamaca adeta bir film sahnesini andırdı. Olay, akşam saatlerinde Yunuskent Mahallesi’nde ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, A.İ’nın kullandığı 70 ABJ 324 plakalı motosiklet, polisin ‘dur’ ihtarına itaat etmeyerek kaçmaya başladı. Bu durum üzerine, motosikletli sürücü ile polis ekipleri arasında bir kovalamaca yaşandı.

KAVŞAKTA İKİ ŞAHIS YAKALANDI

Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucunda, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı, motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis, kaçmaya çalışan kişilerin durmasını sağlamak için havaya bir el ateş açtı. Kovalamaca sonunda, motosiklet sürücüsü A.İ. ve arkadaşı Tabduk Emre Mahallesi’nde, Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde yakalandı. Olayın ardından polis, şahısları gözaltına aldı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Motosiklet üzerinde yapılan inceleme neticesinde, motosiklet plakasının J harfinin siyah bantla U’ya çevrildiği ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsüne çeşitli nedenlerle yaklaşık 60 bin lira para cezası kesildi ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Motosiklet ise çekiciyle otoparka götürüldü.