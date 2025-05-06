Kovalamaca, Polisin Cesaretini Test Etti

KOVALAMACADA GERİLİM DORUĞA ULAŞTI

Aksaray’da, son bir yılda 4 defa polisin “dur” çağrısına karşı koyan ve her seferinde yakalandığında karşı koyan bir sürücü, bu kez 5. kez “dur” ihtarına uymadı. Polislere “Türk Polisi’nden kaçılmaz” diyen sürücü, önceki denemelerinde yakalanmıştı. Ancak, dün gece yine polisi alarma geçiren olayda, sürücü aracıyla polisin üzerine doğru sürdü ve polisin aracı durdurmaya çalışırken yaralanmasına neden oldu. Bu heyecan dolu anlar, kameralar tarafından kaydedildi.

KOVALAMACANIN BAŞLANGICI

Olay, Tacin Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, zikzak çizen ve trafiği tehlikeye atan 68 ADF 842 plakalı otomobile “dur” ihtarında bulundu. Ancak sürücü, frene basmak yerine gaz pedalına basarak kaçmayı tercih etti. Bu durum, kovalamacanın başlamasına yol açtı. Sürücü, E-90 Karayolu’na çıkıp Konya istikametine yönelerek peşindeki polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Peşindeki araçları atlatmak için hatalı sollama yapan sürücü, emniyet şeridine girdi ve bu sayede trafik için ciddi bir tehlike oluşturdu.

KOVALAMACANIN SONUCU

Otogar ışıklı kavşağa ulaştığında, yapılan planlama sayesinde kaçışı zorlaşan sürücü, emniyet şeridine yönelerek kaçmaya çalıştı. Ancak, bir polis aracı aracın önünü kapatarak durumu engelledi. Sıkışan sürücü, kaçamayacağını anlayınca aracını yolun kenarındaki arazide sürmeye karar verdi. Araçtan inerek polis memurlarına müdahale etmeye çalışan sürücü, gaza basmaya devam etti. Bir polis memuru aracın camına yapışarak durdurmaya çalışırken, sürücü engebeli arazide büyük taşların üzerinden geçerek kaçışını sürdürdü. Sonunda, sürücü emniyet şeridinden tekrar kaçtı ve otogar ışıklı kavşaktan toptancılar ile galericiler sitesine doğru yönelerek kayıplara karıştı. Tüm bu anlar, kameralarla kayıt altına alındı.