Kovancılar’da Aileler Arasında Kavga

ELAZIĞ’DA KAVGA: 6 YARALI

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde iki aile arasında borç-alacak yüzünden yaşanan bir kavga sonucunda 6 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Kovancılar ilçesinin Bağlar Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ TARTIŞMA

İddiaya göre, iki aile arasındaki borç-alacak meselesi üzerine çıkan tartışma büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralanırken, durumu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kavga ile ilgili inceleme başlatıldığı bildiriliyor.

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

