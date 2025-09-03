Kovancılar’da Anız Yangını Çıktı

ANIZ YANGINI KOVANCILAR İLÇESİ’NE YAYILIYOR

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde anız yangını başladı. Yangın, yerleşim bölgelerine de yaklaşarak tehlike oluşturuyor. Kovancılar ilçesine bağlı Ekinözü köyü kırsalında saat 19.00 sularında bilinmeyen bir sebepten anız alev aldı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüyerek bahçe ve yerleşim alanlarına da yaklaştı.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Yangının hemen ardından, bölgeye Kovancılar ve Elazığ belediyelerine ait itfaiye ekipleri gönderildi. Aynı zamanda Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 1 arazöz ile 1 su ikmal aracı da olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin ve köylülerin yardımıyla yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.